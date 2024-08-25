PLG／領航猿雙星扮一日店長 白曜誠攜手李家慷做公益

PLG桃園領航猿籃球隊球星李家慷、白曜誠及啦啦隊Pilots crew油米，今天受知名咖啡連鎖店「老窩咖啡」的邀請，跨界結合擔任一日快閃咖啡店長，現場湧進不少球迷以及愛好品嚐咖啡的民眾一同參加活動，不僅與球星及啦啦隊近距離互動，還喝到白曜誠及李家慷親手沖泡的咖啡。同時領航猿也攜手老窩咖啡做公益，活動中之禮盒皆由「社團法人希望共好發展協會」的星星孩子親手繪製。

剛從營區數完饅頭結束軍旅生涯的白曜誠，除了與現場球迷一邊品嘗香醇的咖啡一邊分享軍旅趣聞外，對於有機會體驗咖啡店的店長對他來說是蠻奇妙的經驗，因為以往都是買現成的冰美式咖啡，自己親手特調了一杯熱拿鐵驚覺特別香醇順口，尤其是學到傳說中的咖啡拉花技巧非常新鮮又有成就感，以後可能會改喝熱拿鐵了。

看到大批球迷在現場等待，白曜誠除了相當感動外也相當感謝球迷一路以來的支持，因此也別於以往靦腆的個性，在外場服務球迷時特別熱情活潑，他特別強調，能親手感謝球迷的支持又能順手做公益回饋社會在開心不過了。

另一位人氣球星李家慷表示，最喜歡在起床後以及賽前來一杯香醇的美式咖啡，因為咖啡對他來說，「是不可或缺的夥伴」。同時他也談到了休賽季期間的訓練情況，除了積極自主訓練之外也正在尋找投籃的球感，也加強融入團隊訓練並努力與洋將磨合。

老窩咖啡迪卡儂中和店的店長小如表示，非常榮幸且開心能邀請到桃園璞園領航猿二大球星在百忙中抽空前來做公益，尤其是能幫助『社團法人希望共好發展協會』的星星孩子度過即將到來的中秋節，有機會讓他們的手繪里核備更多人看見，對他們來說意義重大，二位球星一日店長的表現也相當優秀，看到精心準備的禮盒被搶購一空對於所有參與今日公益活動的志工相當欣慰，也希望日後有機會能幫助更多弱勢團體散播正面能量。