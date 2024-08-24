籃球／原客青少年三對三爭冠 范佐銘：鼓勵多元交流

客家委員會今日假新竹市立體育館舉行「2024原客青少年三對三籃球賽」全國總決賽，由客委會副主委范佐銘、原民會科長毛原挺等貴賓蒞臨主持祈福儀式並開球，共同見證「以球會友，文化交流」。

本賽事由客委會於109年開辦，為國內首創以「族群和諧」號召的三對三籃球賽，今年這場跨族群以及文化交流之賽事已舉辦第三屆。

賽事於7月4日至20日開打，順利完成北區、中區、南區、東區等4區地方預、複賽，在國小男子、國小女子、國中男子、國中女子組，各區各組前四名共計64隊伍晉級8月24日舉行之全國總決賽。

范佐銘表示，今日的賽事，集結了來自客家、原住民、新住民等不同族群的籃球優秀選手，不僅展現出力爭榮譽的競技精神，同時還體現了族群的交流與共榮。

正如同今年比賽的slogan「團結原夢就在這一客」所傳達的理念，范佐銘表示，我們鼓勵來自各地不同族群、地區及學校，所組成的球隊，透過這跨族群的賽事而更加團結，進一步在運動舞台上以球會友，從而促進族群多元的文化交流。

今天的開幕式特別邀請到新竹市原住民代表黃少群，為球賽進行祈福儀式，祝禱活動圓滿順利，也祝福選手獲得佳績；賽事宣傳大使、P LEAGUE+籃球聯盟原住民籍球星田浩、原住民歌手郭芝吟以及客家演員黃湘婷也到現場一同為選手加油。