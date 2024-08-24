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籃球／林書豪當爸了！ 生日隔天曬娃：得到世上最珍貴的禮物

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪在個人IG曬出兒子的照片，向粉絲們宣布寶貝兒子已平安出生。 聯合報系資料照
林書豪在個人IG曬出兒子的照片，向粉絲們宣布寶貝兒子已平安出生。 聯合報系資料照

新北國王球星林書豪今年3月低調證實老婆已懷孕，今早在個人IG曬出兒子的照片，向粉絲們宣布寶貝兒子已平安出生，自己將升格為父親，他也感性寫道：「我超棒的太太跟我很幸運的得到了世界上最珍貴的禮物。」

林書豪今日在個人IG上公布生子喜訊。 截圖自林書豪個人IG
林書豪今日在個人IG上公布生子喜訊。 截圖自林書豪個人IG

林書豪去年1月在個人社群平台上宣布已婚訊息，且公布婚訊時其實已結婚2年，而他為了保護妻子，對於兩人的私生活始終十分低調。去年林書豪首度透露太太是菲律賓人，今年3月東亞超級聯賽期間，新北國王全隊至菲律賓參加決賽，林書豪也攜愛妻隨行，當時他低調向媒體證實老婆已懷孕，如今宣布兒子出生的喜訊，貼文也吸引大批粉絲留言祝賀。

網友們紛紛留言道恭喜，也有人打趣道：「19年後我們將看到下一個『林來瘋』」、「林來瘋的王朝後繼有人！」

新北國王 林來瘋 林書豪 籃球

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