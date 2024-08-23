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TPBL／「籃球女神」洗菜等4啦啦隊離開戰神 曝一年應援心得

聯合新聞網／ 綜合報導
4名啦啦隊離開Taishin Wonders。 圖／台北台新戰神提供
4名啦啦隊離開Taishin Wonders。 圖／台北台新戰神提供

台北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders今天確定4名成員因生涯規劃，合約期滿後離隊，包含「籃球女神」洗菜、小珍奶、Queena與Ally。

洗菜很開心能用不同方式喜愛籃球，從每一次演出過程中學習許多經驗，她坦言，「舞蹈不是我擅長的事，但我熱愛挑戰，能在這一年不斷挑戰自己，完成每一場演出，是相當快樂的事。」

洗菜相當感謝粉絲們一路支持，「大家遠道而來只為了跟我說聲加油，真的很感動，謝謝大家，我擁有全世界最好的粉絲！」她也期許未來能與球團有新合作計畫，以全新面貌現身。

「全糖女神」小珍奶與「重機女神」Queena都是棒籃雙棲啦啦隊，即使需熟記的舞步很多，2位仍在每一場賽事帶來精彩演出，深獲球迷喜愛。從素人起步的「陽光女神」Ally從台中北上應援，練舞都不會缺席，展現敬業精神，用陽光笑容溫暖球迷們的心。

Taishin Wonders新年度徵選7月底完成，不只持續打造最美女神團，更創職籃先例，首度招募男性成員，新賽季將由男神與女神聯手應援，注入更多表演元素，讓戰友們觀賽體驗全面升級，最終成員名單將於9月初揭曉。

台新戰神 啦啦隊

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