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TPBL／夢想家找揚科維奇回鍋 再簽測試洋將瑞克曼赴日交流

聯合新聞網／ 綜合報導
現年31歲揚科維奇回鍋夢想家。 圖／夢想家提供
現年31歲揚科維奇回鍋夢想家。 圖／夢想家提供

福爾摩沙夢想家球團今(23)日正式宣布洋將簽約，與現年31歲揚科維奇（Stefan Jankovic）再續前緣簽下測試合約。身高211公分，體重110公斤的揚科維奇不僅具備身材優勢，又有優秀的外線手感，也能當作外圍傳導的發動機。他曾在2021-22賽季效力於夢想家球團，場均能貢獻18.2分 8.7籃板2.4助攻，不僅場上有著亮眼的表現，更受球迷喜愛。加盟後將於九月初隨隊一起前往日本參加仙台89ERS交流賽。

21-22球季季後賽首戰，揚科維奇在對上勇士比賽中因膝蓋受傷退場結束球季，失去重要戰力的夢想家也在該輪系列賽苦戰落敗。夢想家總經理韓駿鎧表示：「我們非常歡迎揚科維奇的回歸，上次的傷勢導致我們失去奪冠的機會，相信他這次回來，不僅隊友感到振奮也將帶領我們朝向冠軍目標邁進。」

揚科維奇表示：「可以和大家說我現在的身體狀況比以前更好，已經復原我的傷勢，整體力量也有提升。很興奮能夠重回夢想家，我這次變得更強、更好，之前與隊友沒能完成的任務，有些遺憾，讓我更有動力回來與球隊並肩作戰。這次只有一個目標，就是幫助球隊拿下冠軍，完成我們未完成的任務。」

瑞克曼以測試洋將合約參與夢想家日本交流賽。 圖／夢想家提供
瑞克曼以測試洋將合約參與夢想家日本交流賽。 圖／夢想家提供

此外夢想家球團也宣布簽約測試洋將瑞克曼（Emondre Rickman）參與日本仙台交流賽。今年28歲身高208公分，體重113公斤的瑞克曼來自美國NCAA D1印第安納州立大學(Indiana State University)，上個賽季在日本職業聯賽(Japan-B3 League) 立川骰子 (Tachikawa Dice) 場均10.2分、8籃板。近日抵台後將與球隊展開磨合，共同全力備戰仙台89ERS的台日交流賽。

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