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跨聯盟籃賽／8隊周六基隆開打

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
今年跨聯盟邀請賽共8支隊伍參賽。記者曾思儒／攝影
今年跨聯盟邀請賽共8支隊伍參賽。記者曾思儒／攝影

邁入第三屆的跨聯盟籃球邀請賽首度移師基隆市立體育館，本周六點燃戰火，今年賽會除了職籃新聯盟ＴＰＢＬ組成聯隊參賽，ＳＢＬ也有三隊與會，加上亞大籃代表隊及Ｕ廿二菁英潛力培訓隊，另外邀請菲律賓大學和曼谷大學，八支隊伍將透過單循環賽進行交流。

跨聯盟籃賽由中華籃協主辦，去年邀請ＵＢＡ公開男一級衛冕軍政治大學參賽，政大「越級打怪」就一舉奪冠，今年更加入亞大籃代表隊、Ｕ廿二菁英和外國隊伍。

政大總教練陳子威今年改帶亞大籃代表隊與會，他表示，全隊這周才剛開始集訓，跨聯盟籃賽是亞大籃前「以賽代訓」機會，目前還在整合各隊好手，跨聯盟籃賽是第一周訓練的成果驗收機會。

跨聯盟籃賽本周六進行到卅一日，去年獲得跨聯盟籃賽ＭＶＰ的宋昕澔今天改穿亞大籃戰袍，他坦言打跨聯盟賽多少有壓力，但能轉換成動力，期待和各隊好手對抗，「今年身份也不同，是代表隊，從中學習，把分內的事情做好。」他透露去年賽事感受到對抗性和學長們有落差，今年休賽季有特別加強，期待表現超越去年。

職籃新聯盟ＴＰＢＬ的七支隊伍今年各派年輕成員組成聯隊，台北台新戰神新秀江均和台啤永豐雲豹的選秀「探花」汪哲宇再當隊友，兩位去年杭州亞運三對三籃球金牌班底都期待透過跨聯盟賽事增加經驗值，為第一個職籃新賽季準備。

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