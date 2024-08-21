跨聯盟籃賽／三外籍生秀流利中文 江均、汪哲宇金牌班底再合體

邁入第3屆的跨聯盟籃球邀請賽首度移師基隆市立體育館，共有6支台灣隊伍加上2支外隊與會，今天賽事記者會3位外籍生丹尼爾、蓋比和蘇格爾更大秀中文，蓋比和蘇格爾更全程用流利中文發言，讓現場掌聲不斷。

由中華籃協主辦的2024年陽明海運跨聯盟籃球邀請賽，今年賽事從24日進行到31日，參賽隊伍包括SBL台灣啤酒、台灣銀行及彰化柏力力，職籃新聯盟TPBL聯隊、以政治大學為班底的亞大籃代表隊、U22菁英潛力培訓隊，還邀請菲律賓大學和曼谷大學兩支外隊。

效力彰化柏力力的蒙古外籍生蘇格爾率先「嗆聲」，他用中文表示，上季SBL多次輸給台啤，「今年跨聯盟台啤有兩個外籍生蓋比和阿拉薩，很想和他們交手。」他續用中文補充說，去年跨聯盟賽只有贏1場，今年要更進步。

身穿台啤戰袍的蓋比來自奈及利亞，2022年SBL選秀會「探花」的他聽到蘇格爾發言，用中文回應說：「這個想法是對的，要敢挑戰別的球隊，我們準備好了，等你們。」

去年PLG新人王丹尼爾是今天記者會壓軸發言的外籍生，他用中文笑說：「他們的中文太好了，給我很多壓力講中文。」他仍用中文表示，感謝球隊給自己的肯定，讓他可以加入U22菁英潛力培訓隊，接續切換成英文表示，目標是幫助球隊中的年輕隊友更進步。

職籃新聯盟TPBL今年也組成聯隊參賽，成員有魏莨哲、蘇培凱、姜廣謙、陳俊男、江均、王振原、張兆辰、莊博元、汪哲宇、史承平、容毅燊、李沛澄和勤明慶。

汪哲宇和江均是去年杭州亞運3對3籃球金牌班底，今年投身職籃選秀會都受到青睞，汪哲宇和成為台啤永豐雲豹新人，江均加入台北台新戰神，兩人都和球隊訓練約3星期，汪哲宇說：「慢慢跟上職業隊的腳步，從平時訓練做起，把基本功練好，希望透過比賽精進自己，職業賽時能爭取更多時間。」

TPBL聯隊集結各隊成員，江均認為磨合問題不大，很多球員都曾合作，「很熟悉，有一定的了解，相信有很好火花。」