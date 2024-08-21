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跨聯盟籃賽／去年MVP行程滿檔 宋昕澔：暑假還沒休息

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
宋昕澔（左）是去年跨聯盟籃賽MVP，和教練陳子威今年以亞大籃代表隊身份再度參賽。記者曾思儒／攝影
宋昕澔（左）是去年跨聯盟籃賽MVP，和教練陳子威今年以亞大籃代表隊身份再度參賽。記者曾思儒／攝影

去年以唯一大學隊伍打下跨聯盟籃球邀請賽冠軍，政治大學總教練陳子威今年改以亞大籃代表隊總教練身份參與跨聯盟邀請賽，去年MVP宋昕澔今天也以亞大籃代表隊成員出席記者會，暑假行程滿檔的他透露，暑假迄今幾乎還沒休息，他開玩笑說：「對籃球的熱情都快消磨光了。」

宋昕澔今年夏天除入選瓊斯盃中華白隊，還隨政治大學到高雄參加佛光盃，全隊再赴日參加WUBS賽事，返台就投入亞大籃集訓，下周參加跨聯盟籃賽後才休息1天，亞大籃賽事9月2日就要登場，行程比去年更忙碌。

身為去年跨聯盟籃賽MVP，宋昕澔認為今年參賽壓力多少有，但能轉換成動力，期待和各隊好手對抗，「今年身份也不同，是代表隊，從中學習，把份內的事情做好。」他透露去年賽事感受到對抗性和學長們有落差，今年休賽季有特別加強，期待今年表現超越去年。

邁入第3屆的跨聯盟籃賽首度移師基隆市立體育館舉行，共有8隊與會，除台灣6支隊伍，還邀請菲律賓和學和曼谷大學兩支外隊。

陳子威透露，政大這兩年都有和菲律賓大學交流，去年輸26分，今年輸更多，「他們實力真的非常堅強，攻守都有強悍的球員，團隊運作完整。」

今年是以亞大籃代表隊教練身份參賽，陳子威表示全隊這周才剛開始集訓，跨聯盟籃賽是亞大籃前「以賽代訓」機會，目前還在整合各隊好手，跨聯盟籃賽可以作為第一周訓練的成果驗收機會。

亞大籃代表隊成員有王凱裕、徐得祈、郭俊言、李允傑、莊朝勝、宋昕澔、劉丞勳、胡晉豪、史魯齊、鍾理翔、吳志鍇、梁瀚、喬納森和黃偉程。

籃球

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