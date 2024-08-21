籃球／下一個歸化球員？艾夫伯分享穿上中華隊球衣照引猜測

上季效力新竹御嵿攻城獅隊的洋將艾夫伯（Michael Efevberha）今天在個人IG發文，分享自己穿上中華隊球衣照片，引發球迷們遐想。

中華籃球協會上個月與福爾摩沙夢想家隊洋將「大B」吉爾貝克（Brandon Gilbeck）完成簽約，成為歸化球員，取中文名「高柏鎧」並參加瓊斯盃，助中華藍隊取得全勝佳績。據先前報導，可能歸化人選還有夢想家洋將布依德（Julian Boyd）和莫巴耶。

現年39歲的艾夫伯上季效力攻城獅，場均23分7.9籃板3.6助攻，目前尚未和任何職籃球隊簽約。他今天凌晨突然發文，曬出自己穿中華隊球衣照片並寫道，「你能想像嗎？哈哈。」

艾夫伯曾在2009年非洲錦標賽代表奈及利亞出戰，因此代表中華隊出賽難度高。根據規定，球員只能代表一個國家參加國際賽，除非有特殊狀況，例如葛登（Eric Gordon）2010年曾代表美國出戰世界盃，現在則披上巴哈馬隊戰袍。