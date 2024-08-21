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TPBL／雲豹留首冠班底 黃鎮、劉元凱續拚金盃

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃鎮續留雲豹隊。圖／雲豹隊提供
黃鎮續留雲豹隊。圖／雲豹隊提供

桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布，與去年奪得隊史首冠的本土重要功臣黃鎮及劉元凱達成共識，兩人續留球隊，期許在兩人持續幫助下，全力朝隊史第二冠邁進。

現年34歲的黃鎮，身高193公分，三分球投射能力備受肯定，過去更曾多次入選中華隊，上季更率隊奪下T1聯盟冠軍盃。新賽季續留雲豹、迎接TPBL元年賽季，他說：「感謝球團的信任與支持，很興奮能夠再與上季奪冠的隊友們一起努力，我會持續精進，目標要成為全聯盟最不可忽視的3分射手！」

劉元凱和雲豹隊續約。圖／雲豹隊提供
劉元凱和雲豹隊續約。圖／雲豹隊提供

素有「登山者」稱號的劉元凱擁有206公分身材，他不畏懼與各隊高大洋將對抗，過去兩季在雲豹陣中展現積極態度與防守端的韌性，更是教練團調度的一大活棋，「很開心能夠繼續為台啤雲豹效力，期待經過這個休賽季的強化，能夠讓大家看到更不一樣的劉元凱！」劉元凱說。

雲豹球團營運長顏行書表示，黃鎮跟劉元凱都是陣中本土較有經驗的好手，非常清楚自己在場上的定位，近幾年的表現有目共睹，教練團也給予高度肯定，「期待兩名奪冠功臣扮演好老大哥的角色，展現衛冕的決心，帶領全新的台啤雲豹再來一冠！」

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