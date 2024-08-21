籃球／命中全球職籃首顆四分球 魔術班切羅堂哥：不強行出手
菲律賓職業籃球聯賽（PBA）今年新設四分線，成為全球首個啟用四分線的職籃聯盟，而C.班切羅（Chris Banchero）成為首位投進四分球的球員。
PBA展開第49個賽季，總督盃上周日點燃戰火，由馬尼拉電器對上麥諾尼亞熱點。PBA本季在27英呎處新增四分線，期望加快比賽節奏，並減少球隊區域聯防，增加比賽觀賞性。
馬尼拉電器後衛C.班切羅是NBA魔術隊狀元P.班切羅（Paolo Banchero）堂哥，C.班切羅在開幕戰第2節10分26秒時，投進全球職籃史上首顆四分彈，隊友門多薩（Jolo Mendoza）和對手李（Paul Lee）後續也有投進。
C.班切羅受訪時強調，「我不會因四分球就強行出手。如果能順勢出手，那很好。」當被問到是否贏過P.班切羅，他搖頭表示，「沒有任何事能讓我超越他，P.班切羅是世界最好球員之一，會繼續表現出色，而我會一直為他加油。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言