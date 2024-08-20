PLG／為陪伴母親暫緩旅日 謝宗融加盟台鋼獵鷹

PLG台鋼獵鷹隊今天宣布與本土中鋒謝宗融簽約，上賽季效力富邦勇士隊的謝宗融，原訂於休賽季轉戰日本B聯盟第三級球隊，不過考量母親身體狀況，讓他決定暫緩旅日計畫留台，並在今天正式加盟獵鷹。

身高199公分，畢業於國立台灣科技大學的謝宗融，是當時台科禁區主力大將，並獲得「台科魔獸」稱號，大四那年繳出場均17.7分、14.2個籃板的佳績。

2017年謝宗融大學畢業後，參加第15季SBL超級籃球聯賽選秀，以狀元之姿加入台灣銀行，第18季SBL謝宗融迎來了生涯年表現，以場均12.5分、8.8籃板，獲得年度MVP、年度第一隊及年度進步獎，是SBL史上首位同時獲得年度MVP及進步獎的球員。

22-24賽季轉戰PLG台北富邦勇士，今夏獲得日本B聯盟三級隊伍金澤武士團青睞，原計劃前往日本打拼，但日前因母親身體狀況，決定放棄旅日機會，留在台灣陪伴家人。

新賽季加入台鋼獵鷹，謝宗融表示，「很感謝台鋼獵鷹球團給我這個機會，自己屬於中生代球員，除具備移動速度和對抗性的內線優勢外，也希望可以把過去場上及場下的經歷與隊友們分享，並做好自己的本份，吸收前輩們的經驗，也跟著年輕球員持續成長。」

總教練柯納（Raoul Korner）透露，「宗融擁有良好的身體素質、運動能力再加上十足的拼勁，將使我們的本土內線陣容相比上個賽季更加有深度，新賽季由於洋將配置規劃上的改變，宗融的加盟絕對是整體戰力上的加分，並將與原本台鋼獵鷹陣容中另一位200公分長人吳岱豪一同捍衛禁區。」