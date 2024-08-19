TPBL／施顏宗涉賭交保 攻城獅開除「勿枉勿縱」

因驚人彈跳力有「阿飛」外號的前鋒施顏宗，上周遭地檢署偵訊，訊問後以現金交保，新竹御嵿攻城獅球團今天宣佈，即日起與施顏宗終止合約。

攻城獅表示，施顏宗上周遭地檢署偵訊，雖查本案並非施顏宗效力攻城獅期間，但攻城獅球團秉持高道德標準，凡涉嫌違法並經檢察官諭令聲押或交保的球員，球團將依約立即終止契約，絕不寬貸，故決議即刻開除施顏宗。

攻城獅球團重申，球團在球員合約內皆針對賭博行為加強規範。球團將持續與法務部及刑事警察局保持密切聯繫，並加強隊職員法治教育，也盼不法情事毋枉毋縱。