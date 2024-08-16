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PLG／領航猿進軍香港戰列強 為新賽季、東超雙冠備戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿將參與香港國際籃球邀請賽。圖／領航猿提供
領航猿將參與香港國際籃球邀請賽。圖／領航猿提供

PLG桃園璞園領航猿九月啟程香港參加香港國際籃球邀請賽，將與來自南韓、塞爾維亞、中國大陸、泰國與香港等地球隊交手，全力爭取邀請賽冠軍頭銜，期盼藉由國際交流，增廣球隊視野，提升領航猿在國際間的知名度，也放眼新賽季PLG與東超雙冠。

領航猿成軍以來首次征戰國際賽事，將由頭號球星盧峻翔領軍，攜手三位洋將伯朗（Alec Brown）、葛拉漢（Treveon Graham）與瓊斯（Jarrod Jones）迎戰世界各國列強，陣中擁有旅外經驗的周儀翔說：「期待透過這次機會與外隊切磋學習，之前曾經在香港打過球，很高興能夠回到香港，再次感受當地人對籃球的熱情。」

盧峻翔對於能夠參加國際賽事則是充滿感激，更希望在邀請賽中拿下好成績，「我們必須證明我們有能力與各國球隊對抗，並為往後東超賽事準備，全力展現領航猿的特色與拼戰精神。」

邀請賽將於9月2日至4日在伊利沙伯體育館舉行，小組賽前兩名出線隊伍將能晉級9月4日冠軍賽與季軍賽，力拚最終冠軍榮耀，領航猿小組賽將迎戰地主建龍飛馬籃球隊、塞爾維亞柏曹格男子俱樂部。

領航猿於此次邀請賽推出限定球衣，首度與台灣品牌「HUTCH ASAP」及香港品牌「ISLA ATHLETIC香島躰育」三方聯名合作，限定球衣以「JOURNEY TO THE ISLAND」作為設計理念，代表台灣與香港兩座島嶼的結合，象徵領航猿與品牌共同打造城市交流願景，攜手譜寫一段充滿希望與期待的旅程。

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