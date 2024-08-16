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籃球／FIBA更新世界排名 美國穩居首位 台灣落至83
隨著本屆奧運結束，國際籃球總會（FIBA）也更新了世界男籃的排名，奧運5連霸的美國持續霸榜排在第一位，今年的奧運銅牌塞爾維亞則上升2個名次排行第2。至於台灣則下滑2個名次，掉到第83名。
根據FIBA官方公佈的最新排名，美國繼續位居第1，塞爾維亞則是上升2個名次，將德國擠到第3，本屆銀牌法國則是上升了5名，位居第4。值得注意的是，熱身賽差點擊敗美國、近年聲勢大好的南蘇丹排名大躍進，一口氣上升了11個名次，排名第23，同時也是非洲區第1名。
亞洲區部分，澳洲、日本、紐西蘭、伊朗依序為亞洲前4強，澳洲排名世界第7，日本第21，紐西蘭第22，伊朗則為第28。至於過往亞洲籃球霸主中國大陸，表現持續下滑，落居第30名。
因兩聯盟合併觸礁陷入混亂局勢的台灣籃球，最新世界排名又比去年滑落2位，跌到第83名，為亞洲區第17，排在印度、印尼、關島之後。
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