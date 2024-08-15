SBL／基隆隊建隊來不及 瞄準明年8月選秀、後年正式參賽
基隆市長謝國樑、立委林沛祥積極與中華民國籃球協會洽談，6月籃協理事會通過決議，支持超級籃球聯賽（SBL）賽事加入基隆球隊。但基隆建隊時間太匆促，來不及參加今年球季，先將軟硬體相關全部準備妥當後，才會推動加入SBL。目標瞄準明年8月再參與SBL的選秀，2026年球季正式參賽。
SBL目前有裕隆納智捷、台灣啤酒、台灣銀行和彰化柏力力4支籃球隊，中華籃協理事會支持SBL賽事成立基隆的籃球隊，期待未來加盟成為第5支球隊，基隆籃球隊將由基隆市體育發展基金會籌備成立。
但中華民國籃球協會副秘書長張承中日前說，基隆建隊時間太匆促，來不及參加今年第22季SBL球賽。
基隆市政府教育處副處長徐嬿立表示，市府會待相關規畫妥當後啟動相關計畫，將會在年度總預算中編列經費推動SBL基隆隊。
立委林沛祥指出，籃壇有很多好手都是基隆子弟出身，希望推動SBL這種半職業籃球運動在基隆發揚光大，讓基隆有屬於自己的球隊。在場館、相關軟硬體都準備妥當後，再正式踏足SBL比較適合。
林沛祥說，他與謝國樑研議後，決定把參賽與組隊日期往後延，希望有萬全的準備後，未來讓籃球運動深入地方，成為基隆人的日常生活、休閒娛樂。
謝國樑則表示，成立基隆的SBL籃球隊是基隆體育發展重要里程碑，市府團隊要與市民朋友共同實踐「建立一支基隆球隊」的夢想，除了可以帶動城市運動風氣，更可以讓體育人才根留基隆，拉長既有的三級銜接制度，讓基隆人可以留在基隆為自己的家鄉打球。
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