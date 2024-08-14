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第三屆台灣籃球名人堂名單出爐 程偉、劉俊卿、王人達等9人入選

聯合新聞網／ 綜合報導
老國手程偉(右)入選第三屆台灣籃球名人堂。報系資料照
老國手程偉(右)入選第三屆台灣籃球名人堂。報系資料照

台灣籃球名人堂第三屆票選今天開票王承先、程偉、陸莉莉、梁美雲、劉俊卿、許輝珠、焦祖謙、王增裕、王人達等九位籃壇前辈獲選入堂，將於11月初舉行入堂慶典儀式。

台灣籃球名人堂協會表示，本屆評選共有40位前輩獲得提名，再由40位評選委員票選，今天是在蘇佑倫大律師監督、該會理、監事及會員代表見證下作業，以公正、公平、公開原則下產生的名單。

該會指出，評選規章規定被提名人必須在3/2委員投票，獲得4/3票者始能入選，故入選門檻非常高且慎重。

球員類入選者都民國40年次以前出生者，年齡層將會逐年下降，以加速新陳代謝，使七、八十年代的球星，亦能盡早入堂，以更符合社會各界對本會的期待。

入堂者的類別分別是:

球員類：王承先、程偉、陸莉莉、梁美雲。

教練類：劉俊卿、許輝珠。

裁判類：焦祖謙、王增裕。

特別貢獻類：王人達

陸莉莉上籃。報系資料照
陸莉莉上籃。報系資料照

第三屆台灣籃球名人堂今天開票，由理事長王信良(前右二)主持。台灣籃球名人堂協會提供
第三屆台灣籃球名人堂今天開票，由理事長王信良(前右二)主持。台灣籃球名人堂協會提供

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