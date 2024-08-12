WSBL／瓊斯盃受啟發 張家瑄、宋瑞蓁跳脫舒適圈

經過今年瓊斯盃女籃賽洗禮，讓世新大學的「新人后」張家瑄及冠軍賽MVP宋瑞蓁決定跳脫舒適圈，提前投入WSBL新人選秀會，今天兩人名字在前兩順位就被唱名，成為選秀會狀元及榜眼，準備迎接籃球新旅程。

今年3月才助世新完成UBA公開女一級5連霸的張家瑄才19歲，帶著UBA「新人后」身分投入選秀，今天更受第一順位的中華電信青睞，她坦言超出預期，不過南山高中時期就是在電信體系，高三也是電信教頭柯孟儀執教，對電信球團十分熟悉。

大一結束就投入選秀，張家瑄透露，3月UBA冠軍賽後萌身想法，瓊斯盃時和幾位旅外學姊討論，更確定要投入WSBL，「我想早點投入職業，之後想出國（中國WCBA）。」

電信教頭柯孟儀認為，張家瑄高中至今的進步幅度有目共睹，除瓊斯盃外還入選U19世青賽國手，球團看好她的潛力，才在第一輪第一順位就挑中南山、世新出品的最年輕新秀。

柯孟儀透露，接下南山兵符時，張家瑄剛好高三，當時她也有請赴WCBA發展多年的「法拉利」陳晏宇幫忙2個月，相信對張家瑄也有些啟發，不過現階段重點是「一步一腳印」，在國內先把強度拉起來，才有往外挑戰的本錢。

去年以大學新鮮人之姿奪下UBA總冠軍賽MVP的世新「閃電俠」宋瑞蓁，大二賽季結束就投入選秀，除了世新女籃大改組推了一把，今年瓊斯盃在中華藍受到刺激，也是她投入WSBL選秀的契機。