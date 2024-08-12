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SBL／基隆建隊來不及 新賽季維持4隊參賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
SBL今天進行第22季新人選秀會，只有4人獲選。記者胡經周／攝影
SBL今天進行第22季新人選秀會，只有4人獲選。記者胡經周／攝影

SBL今年6月理事會中通過決議，將支持在SBL賽事中成立基隆的籃球隊，不過今天新人選秀會仍只有4支隊伍參加，中華民國籃球協會副秘書長張承中證實，上周收到通知，基隆建隊時間太匆促，來不及參加今年第22季SBL，目標瞄準明年參賽。

基隆市長謝國樑及立法委員林沛祥積極與中華民國籃球協會爭取組隊，今年6月才宣布成立球隊投入SBL，籃球協會也以5支隊伍來規劃第22季SBL賽程，上周才確定維持彰化柏力力、裕隆、台銀和台啤的4隊規模，賽程也將再調整。

張承中今年夏天努力將福爾摩沙夢想家洋將「大B」吉爾貝克（Brandon Gilbeck）歸化，瓊斯盃已經以中文新名字高柏鎧出賽，瓊斯盃結束後立法委員莊瑞雄也在上月23日召開協調會，與體育署、教育部和內政部討論歸化方式。

張承中表示，已經透過高專和殊勳方式雙軌並行，希望讓高柏鎧順利取得我國籍，目前就是等待內政部和體育署回應，取得身分後才能和國際籃球總會（FIBA）溝通，目標仍是讓高柏鎧在11月21日的亞洲盃資格賽第二階段代表中華隊上陣。

至於原本討論中的第2位人選，張承中表示決定權在體育署，個人角色只能「想辦法促成」第2位歸化。

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