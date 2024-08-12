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SBL／選秀會只有4人獲選 王家昌成狀元

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王家昌成第22屆SBL新人選秀會「狀元」。記者胡經周／攝影
王家昌成第22屆SBL新人選秀會「狀元」。記者胡經周／攝影

第22屆SBL選秀會今天下午登場，握有「狀元」籤的彰化柏力力挑選台師大前鋒王家昌，裕隆相中外籍生阿美成選秀會「榜眼」，握有「探花」籤的台銀選擇後衛王書府，台啤直接放棄。

SBL選秀會4支球團的選秀順位依序是彰化柏力力、裕隆、台銀和台啤，彰化柏力力「狀元」籤挑中王家昌，王家昌原本要從彰化柏力力教練吳俊雄手中接下柏力力球衣，但吳俊雄第一時間卻緊拿球衣，成為意外「笑」果，王家昌也笑說，原本沒想到那麼快會被唱名，「感謝雄哥幫我緩解，讓我沒那麼緊張。」

第二順位的裕隆選擇文化大學奈及利亞外籍生阿美，203公分的阿美也是今年SBL選秀會最高的選手，接下裕隆藍色球衣的他一開口就用中文說「我是阿美」，和台下眾人打招呼。

第三順位的台銀選擇中信金融管理學院的後衛王書府，第四順位的台啤直接放棄，代表第一輪只有3名新秀獲選。

彰化柏力力第二輪直接放棄，第二順位的裕隆選擇198公分的蒲國倫，第三順位的台銀也放棄。

第二輪第三順位只剩裕隆有選擇權，今年5月打下SBL二連霸的裕隆也放棄，代表今年21位報名新秀只有4人獲選，僅次於第17季的3人，創史上選秀會次低。

王家昌（左）從彰化柏力力教練吳俊雄手中接下球衣。記者胡經周／攝影
王家昌（左）從彰化柏力力教練吳俊雄手中接下球衣。記者胡經周／攝影

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