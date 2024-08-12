WSBL／19歲張家瑄成選秀狀元 宋瑞蓁當榜眼

2024年SBL和WSBL選秀會今天下午登場，率先進行的WSBL選秀會共有7名選手獲得青睞，世新大學女將成大贏家，中華電信選擇19歲的張家瑄成「狀元」，台電第二順位選擇「閃電俠」宋瑞蓁，國泰人壽選擇自家出產的後衛劉倩伶，台元第四順位挑了世新大學出品的長人趙云楓。

電信選了今年112學年UBA公開女一級「新人后」張家瑄，獲得UBA抄截后的宋瑞蓁也在第二順位獲得青睞。

宋瑞蓁今年瓊斯盃加入中華藍隊，看過大場面的她透露選秀會正要開始時有點緊張，她笑說：「被選到很開心，但還是很緊張。」她自評個人組織性雖非最佳，但可透過破壞找到自己空間和隊友空檔，屬於進攻型後衛。

國泰選擇建教合作文化大學的後衛劉倩伶，補強後場戰力。

台元上季打下例行賽最佳戰績，球團選擇187公分的中鋒趙云楓，個頭是投入選秀最高的她笑說：「看到人就緊張！」

電信第二輪率先選秀，選中佛光大學「小Q」梁瑜玲，讓台下佛光啦啦隊想起高分貝歡呼；台電第二輪第二順位選擇世新前鋒韓汛，代表世新4名報名選秀會球員都獲得青睞。第三順位的國泰選擇放棄，台元選擇北市大方曉晴。