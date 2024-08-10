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TPBL／新北中信特攻續約克力斯 目標再贏一座冠軍戒

聯合新聞網／ 綜合報導
特攻續約克力斯，全力拚冠軍。圖／中信特攻提供
特攻續約克力斯，全力拚冠軍。圖／中信特攻提供

新北中信特攻籃球隊為強化團隊戰力，進行外援人選調整，今日（10日）宣佈與「靈巧硬漢」克力斯（Kristijan Krajina）完成續約，克力斯將於九月初抵達臺灣，迎來在中信特攻的第三個球季，已迫不及待想投入比賽，目標與特務軍團一起再贏得另一枚冠軍戒指！

現年33歲的克力斯，與特務們一起奮戰了兩個球季，例行賽共出賽42場，每場平均出賽超過33分鐘，場均得分超過15分、抓下近10個籃板；季後賽也屢屢繳出得分上雙的優異成績，並帶動球隊氣勢。不管是場上的霸氣表現，或場下的幽默問候夾雜幾句中文，克力斯所到之處總是圈粉無數，身受隊友與球迷喜愛。中信特攻總經理劉志威表示：「克力斯過往兩季的表現符合球隊期待，他也非常能融入臺灣文化，不管是與本土或外籍的球員和教練都能相處融洽，期待新球季他能扮演老大哥角色，幫助新秀和外援在球場或生活中更快融入。」

很開心能再回到臺灣打球的克力斯，興奮表示：「Hi各位， 我是KK， 又是我！很開心告訴大家，今年新球季將會是我在中信特攻的第三年，很興奮可以再次見到我的老隊友、教練團，還有今年新加入的新隊友們！我已經迫不及待想要投入比賽，再贏得另一枚冠軍戒指！希望盡快可以見到大家！」

此外，艾德（Edgaras Zelionis）、傑卡（Dragan Zeković）及柯丹（Cody Demps）正式離隊，謝謝三位外援於中信特攻時期付出的所有努力，也祝福在未來的籃球生涯有更好的發展。目前中信特攻外援配置為：中鋒克力斯、中鋒浩勝（Chevez Goodwin）、中鋒葛瑞飛（Bryan Griffin）以及後衛捷翼（James Eads），期待外援戰力在接下來的賽季與黃衫特務們一同再創佳績！

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