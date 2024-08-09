TBPL／雲豹續約外籍雙璧 克羅馬、威廉斯相繼回歸

桃園台啤永豐雲豹今天宣布，已與上季聯盟得分／抄截雙冠王克羅馬（Lasan Kromah），以及籃板王威廉斯（Devin Williams）完成續約，球團期待兩名「外籍雙璧」能在接下來的新聯盟首季賽事繼續幫助球隊贏得更多勝利。

「蔣公」的克羅馬進攻模式多元，在投射與切入上都能造成威脅，上季繳出全聯盟最高的場均25.7分榮膺得分王，同時每場平均能演出3次抄截，阻斷對手攻勢。

而威廉斯上季場均能抓下16.6個籃板，遙遙領先聯盟其他球員，今年1月28日與台鋼獵鷹一戰中單場抓下33個籃板寫下聯盟紀錄。 威廉斯同樣擁有不錯的進攻能力，場均能攻下18.7分，去年威廉斯共24場比賽演出雙10成績，被譽為「雙10製造機」。

克羅馬、威廉斯兩人確定續留後，對雲豹攻、守兩端都有極大安心感，球團仍持續進行球員補強，要讓陣容更趨完善，並以堅強實力迎接新球季、新聯盟。