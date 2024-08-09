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PLG／鋼鐵人主力再少一人！張伯維發文嗆：狗硬要學貓叫

聯合新聞網／ 綜合報導
張伯維。 截圖自張伯維IG
張伯維。 截圖自張伯維IG

高雄17直播鋼鐵人隊選擇留在PLG，不過休賽季多名主力球員出走，上季表現出色的張伯維也在個人社群宣布離隊。

鋼鐵人休賽季面臨人才流失問題，當家主控陳又偉和長人林郅為轉戰富邦勇士隊，王律翔加入TPBL台新戰神隊，施晉堯則加盟中信特攻隊。

張伯維曾因酒駕被禁賽1年，他上季繳出佳績，但今天發文開酸鋼鐵人高層，「說真的不懂籃球不可恥，可恥的是你他X裝懂，就等於明明是一條狗卻硬要學貓叫同樣的道理，唉真的無奈，算了抱怨也沒用，總之先活著吧 其他的再想辦法。不說了高雄77正式下課，高雄掰。」

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