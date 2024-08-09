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TPBL／啦啦隊彭彭女僕裝好身材全都露 網：這是能免費看的？

聯合新聞網／ 綜合報導
彭彭。 截圖自彭彭IG
彭彭。 截圖自彭彭IG

TPBL台北台新戰神啦啦隊「淘氣女神」彭彭因甜美臉蛋和火辣身材，IG擁有破20萬追蹤。昨天她發文分享多張女僕裝照片，讓粉絲們全暴動。

彭彭加入啦啦隊前就是高人氣外拍模特兒，她在籃球場上也獲得許多球迷關注。昨天她在IG分享多張自己打扮成女僕的照片並寫道，「缺女僕嗎？東西壞掉不負責任的那種。」

從圖中裝扮可見，彭彭雙峰若隱若現，穿著短裙和過膝襪展現絕對領域，因內褲接近透明，第5張背後照屁股蛋直接外露。貼文一出，粉絲們暴動表示，「這女僕也太辣」、「好犯規」、「這是免費能看的嗎」。

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