PLG／領航猿一口氣宣布張學林、張鎮衙離隊 網：全猿逃走中
繼續留在PLG聯盟的桃園園領航猿隊，於今天下午一口氣宣布老將李學林、張鎮衙兩人離隊，除了兩人下一步動態令人關注外，也有網友表示這成了籃球版本的「全猿逃走中」。
李學林離隊聲明：
桃園璞園領航猿今（8月9日）宣布李學林正式離隊，身為隊上經驗最豐富的後場指揮官，總是以身作則幫助年輕飛行員成長，只要上了場，總是能以穩定的表現幫助球隊，隨時準備好自己，總冠軍賽第二場比賽挺身而出，成功帶動團隊士氣，更是成為該場比賽最重要的轉捩點，至今回想起來依然令人回味無窮。
祝福學林能夠在籃球的道路上堅持下去，保持正能量，盡情享受在球場上奔馳的每一刻！
張鎮衙離隊聲明：
桃園璞園領航猿今（8月9日）宣布張鎮衙正式離隊，鎮衙自加入球隊後，積極努力追求轉型，秉持成為最好射手為目標，強大外線火力也成為飛行部隊最佳武器，多次以彈無虛發的三分彈幫助到球隊，兩年來成長有目共睹，場下鎮衙討喜的個性擄獲不少橙客的心，親民的個性與燦爛的笑容更是圈粉無數。
祝福鎮衙未來有更好的發展，繼續帶著永不放棄的精神，在籃球路上不斷突破，飛行部隊永遠是最溫暖的家🧡
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