PLG／領航猿一口氣宣布張學林、張鎮衙離隊 網：全猿逃走中

繼續留在PLG聯盟的桃園園領航猿隊，於今天下午一口氣宣布老將李學林、張鎮衙兩人離隊，除了兩人下一步動態令人關注外，也有網友表示這成了籃球版本的「全猿逃走中」。

李學林離隊聲明：

桃園璞園領航猿今（8月9日）宣布李學林正式離隊，身為隊上經驗最豐富的後場指揮官，總是以身作則幫助年輕飛行員成長，只要上了場，總是能以穩定的表現幫助球隊，隨時準備好自己，總冠軍賽第二場比賽挺身而出，成功帶動團隊士氣，更是成為該場比賽最重要的轉捩點，至今回想起來依然令人回味無窮。

祝福學林能夠在籃球的道路上堅持下去，保持正能量，盡情享受在球場上奔馳的每一刻！