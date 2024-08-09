TPBL／繼網羅蔣淯安、張宗憲之後 夢想家簽下「台灣KD」馬建豪

福爾摩沙夢想家於今（9）日宣布與自由球員馬建豪達成協議，職業生涯回歸台灣籃壇的馬建豪將重返家鄉臺中披上黑綠戰袍，與夢想家一起征戰台灣職業籃球大聯盟(TPBL)球季。

身高201公分且擁有不俗投射手感，馬建豪在松山高中時就以台灣KD的外號聞名。高中畢業後赴美加入喬治亞州立大學籃球隊，成為台灣籃壇史上首位站上NCAA一級三月瘋舞台的球員。旅美生涯後，小馬以中國CBA選秀榜眼之姿入選江蘇龍肯帝亞隊，上一季拿下場均9.3分2.6籃板，而在兩年後，馬建豪選擇回台築「夢」。

「除了家人住在臺中以外，夢想家的球迷也是最熱情的。」返台加盟夢想家，馬建豪表示心情非常興奮。而對於新球季能讓台灣球迷看到什麼樣的自己，小馬本人表示「經過NCAA與CBA的歷練後，我成長了很多，我會努力成為最好的球員。而新球季的目標只有一個，就是拿下我職業生涯的第一個也是夢想家的第一個冠軍。」

「相信大家能感受到夢想家補強的力道，除了增加有經驗的球員之外，球隊也積極尋找已經打出實績的年輕潛力球員。隊上的董事長暨球員發展總監田壘，以及經驗豐富的國家級射手簡浩都會是小馬的最佳導師，也肯定宗憲能將自己豐富的旅外與國內職業經驗傳承給小馬。」總經理韓駿鎧表示「球隊本土補強已經告一段落，球隊接下來開始會全力備戰與日本仙台89ERS的台日交流賽，繼續朝目標邁進。希望能一起創造歷史拿下冠軍。」