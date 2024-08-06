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籃球／小學籃球夏季聯賽 黃瀚陞為小將解惑鼓勵把握機會

中央社／ 台北6日電
全國小學籃球夏季聯賽將於8日在台中開打。主辦單位提供
全國小學籃球夏季聯賽將於8日在台中開打。主辦單位提供

全國小學籃球夏季聯賽將於8日在台中開打，就讀南山高中的黃瀚陞、劉耕灝今天現身記者會，鼓勵小球員把握精進球技機會，並為小將解惑，若比賽遇到一直投不進時仍須保持信心。

全國小學籃球夏季聯賽今年首度移師到台中舉辦，吸引破紀錄的164隊、超過3500名選手參與。

黃瀚陞今天與南山隊友劉耕灝一同出席開賽記者會，黃瀚陞表示，很羨慕小球員國小就有這項比賽可以打，這將成為他們夢想的開始，希望小球員能把握精進球技機會，並期待未來在場上可以遇到他們。

其實黃瀚陞國小是打棒球出身，自國中才開始接受正規籃球訓練，升上高中後，身為高一菜鳥的他，幫助南山高中拿下112學年度HBL高中籃球聯賽冠軍，除了榮獲新人王頭銜外，還獲選總冠軍賽最有價值球員（FMVP）。

記者會中小球員們趁機向黃瀚陞、劉耕灝等人請益，被問到如何在場上自信地出手，黃瀚陞表示，平時練習量若足夠，自然就能在比賽展現，並透露過去練完球後都會主動留下來加練。

黃瀚陞表示，在幫助南山奪冠後，他在隔天隨即投入新賽季準備工作，持續加強不足之處，並將自己準備好。

對於小球員提問，在比賽中一直投不進該怎麼維持好心態，劉耕灝表示，必須保持信心，告訴自己下一球一定會進，且加快調整速度。

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