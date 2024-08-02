PLG／陳力生加盟領航猿 期待與國體大學長合作

台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天宣布，簽下選秀首輪指名國立體育大學後衛陳力生，陣中再添1名國體大球員，陳力生表示，期待與學長關達祐、李家慷合作。

領航猿日前PLG選秀會僅相中陳力生，球團今天發布新聞稿宣布，與陳力生完成簽約，加上高雄17直播鋼鐵人同日公布與虎尾科大外籍生馬克斯簽約的消息，目前PLG選秀會首輪獲選選秀，僅剩台北富邦勇士還未與狀元郎、政治大學外籍生莫巴耶簽約。

陳力生成為領航猿的一員，總教練卡米諾斯（IurgiCaminos）也有所期待，他表示，陳力生能夠補強球隊外線火力缺口，也能有效串連全隊攻勢。

領航猿陣中有不少球員來自國體大，陳力生表示，盼向他們看齊，能與他們合作更是感到興奮，「達祐、家慷都是國體學長，打的位置同樣是後衛，自己很高興能與他們合作，他們也不吝嗇分享職業賽場上會碰到的狀況給我，希望新賽季能夠順利扮演好自己的角色，為球隊做出貢獻。」

陳力生近期將投入團隊訓練，新賽季將披上對於控球後衛具備代表性的3號球衣，他表示，各隊都有很多優秀的控球後衛，且有機會透過東亞超級聯賽等交流賽，挑戰國外球隊，期待能與他們在場上切磋交流，盡情發揮自己的價值。

陳力生曾以國中生身分入選U16亞青男籃代表隊，曾獲選高中籃球聯賽（HBL）新人王，畢業於南山高中，大學就讀國體大，大學3年在大專籃球聯賽（UBA）一級賽事穩定發揮，學生籃球最後一年場均可攻下13.1分、3.6籃板、4.6助攻、1.6抄截的全面數據，UBA生涯累積超過200次助攻，展現成熟進攻火候與控球水準。