TAT籃賽／期待有更大咖球星 霍華德自曝有與詹姆斯通話

台灣野馬今天在TAT台北站以146比100擊敗菲律賓三寶巖勇士，5戰全勝摘下冠軍，前NBA球星霍華德笑說，希望明年有更好球員加入，甚至自曝與詹姆斯有通話。

亞洲籃球巡迴賽（TAT）台北站今天進行最後1天賽事，由前美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、卡森斯（DeMarcus Cousins）領軍的台灣野馬，此役在庫克（Quinn Cook）全場狂轟40分、飆進10顆三分球帶領下，搭配身高230公分「巨獸」德古拉（Samuel Deguara）的39分，最後以46分之差痛宰三寶巖勇士，5戰全勝之姿摘下冠軍。

霍華德賽後接受媒體聯訪時表示，這趟旅程是非常好的回憶，不僅有機會再次到台灣打球，甚至還勇奪1座冠軍，比想像中還有更有趣、更有意義，「非常特別的時刻，但接下來我應該會花點時間休息，加上美國的家裡有點狀況，所以想要盡快回去陪伴小孩」。

隨著TAT今年賽季進入尾聲，身兼聯盟股東的霍華德透露，將與聯盟主席、球隊代表討論，研究明年賽季怎麼更有制度及規模，並提前承諾明年TAT台北站還會回歸，同時將帶給球迷更好的球員，甚至自曝有開玩笑地打給NBA洛杉磯湖人當家球星詹姆斯（LeBron James），「但他說要先拿到奧運金牌。」

霍華德提到，其實私底下跟很多球員講有這個聯賽，而大家的接受度都很高，因此除了卡森斯、庫克希望明年能再回歸外，也期許不同球員到不同球隊，讓其他球員接觸更高等級比賽。