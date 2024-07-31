PLG／挑戰東超聯賽 領航猿留下伯朗、葛拉漢

桃園璞園領航猿今天宣布，與洋將伯朗（Alec Brown）、葛拉漢（Treveon Graham）完成續約，球團肯定兩人為團隊帶來的化學效應，以及場上展現出的拚勁與能量，期盼藉由他們豐富經驗，在新賽季持續幫助球隊再創佳績，帶領本土球員成長，攜手建立屬於璞園的橘血榮耀。

伯朗上個賽季例行賽出賽30場，平均攻下12分、7.4籃板、1.3阻攻，單場最高曾攻下31分，展現多元精湛進攻技巧，216公分的身高，場均能夠投進1.8顆三分球，罰球命中率高達8成2。季後賽伯朗更是發揮殺手特質，屢次投進關鍵三分球幫助球隊鎖定勝利，攻守兩端穩定輸出，可謂領航猿最佳第六人。

能夠重返領航猿，伯朗感到非常期待，「去年我們一起度過美好的賽季，雖然距離目標只有一步之遙，可惜未能達成，但很幸運今年又有機會挑戰，期待見到所有橙客，讓我們在新賽季拿下總冠軍！」

領航猿和葛拉漢完成續約。圖／領航猿提供

葛拉漢上個賽季後期加入領航猿，例行賽出賽11場，幫助球隊拿下9場勝利，高勝率展現球場上的價值，充滿拚勁的態度，讓大家看見他對於勝利的渴望，季後賽突破性的表現，成功扮演奇兵，幫助球隊逆轉戰局晉級總冠軍賽，尤其季後賽關鍵第4戰，單場6顆三分球的精彩演出更是驚豔全場。

場下葛拉漢同樣是一位好父親，與家人的親密互動圈粉無數，也讓他獲得「桃園葛格」暖男稱號。新球季能夠回到球隊，葛拉漢非常珍惜球團給予機會，「我很興奮我回來了，大家的支持是對我和隊友最大鼓勵，期待我們再一起度過一個難忘的賽季。」

伯朗與葛拉漢預計下月底抵台加入團隊訓練，9月初也將與球隊啟程前往香港參加國際籃球邀請賽，期待透過跨國交流，幫助團隊拓展更廣的眼界，吸取各國經驗與養分，帶著更強大的心態迎接下個賽季與東亞超級聯賽的挑戰，讓世界看見領航猿永不放棄的團隊精神。