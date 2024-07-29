TPBL／海神挑戰金盃 208公分新洋將加盟

高雄全家海神職業籃球隊今天宣布，前NBA發展聯盟的美籍好手威勝（Kaleb Wesson）正式加盟；25歲的威勝身高208公分，低位、面框單打腳步靈活，具有傳統中鋒的中距離與策應能力外還保有優異的外線手感與機動性，將和海神一同捍衛禁區。

威勝出身籃球世家，父親與親哥哥都是俄亥俄州立大學NCAA男籃成員，他過去曾入選美國青年隊U16培訓名單，進入大學後曾在2019到20賽季獲十大聯盟年度第二隊，大三結束提前投入選秀，2020到21賽季曾披金州勇士於夏季聯賽出賽，該季效力NBA G聯盟聖克魯斯勇士隊（Santa Cruz Warriors）出賽11場，場均11.7分、9.9籃板、2.7助攻。

威勝職業生涯曾到比利時、以色列、波多黎各、菲律賓、保加利亞及法甲出賽，2022到23賽季效力PBA菲律賓鳳凰燃料大師隊（Phoenix Super LPG Fuel Masters），繳出場均18.5分、17籃板、4.5助攻、1.9抄截與1.9阻攻全能數據。

威勝表示，亞洲籃球最為難忘的就是球迷與球員對籃球最純粹的熱愛，「很高興能成為如此特別團隊中的一份子，讓我們攜手創造永生難忘的球季！」他休賽季期間持續加強耐力與強度訓練，確保體能狀態足以迎接開季的所有挑戰。

放眼新球季，威勝目標除了拿下每場勝利，更要與隊友共同成長，「高雄全家海神隊擁有奪冠歷史是我決定加盟的最主要原因，我將盡我所能，無論是每場關鍵戰役或場外運用影響力回饋社群，回應此難得機會。」