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TAT籃賽／「魔獸」霍華德獲就業金卡 盼更熟悉台灣文化、都市

中央社／ 台北29日電
「魔獸」霍華德。中央社
「魔獸」霍華德。中央社

前NBA球星「魔獸」霍華德睽違1年多再度造訪台灣，代表亞洲巡迴賽（TAT）台灣野馬隊出賽。霍華德今天說，已拿到台灣就業金卡，未來計畫再度來台，希望能更熟悉台灣文化、都市。

霍華德（Dwight Howard）曾在2022-2023賽季來台加入台灣職籃T1聯盟桃園雲豹，這次來台參加亞洲巡迴賽（TAT）台北站賽事，率領台灣野馬隊出擊。

霍華德今天趁著休兵日出席品牌活動，過去曾親自走訪台灣夜市的他對雞屁股依舊念念不忘，他受訪時表示，除了想念雞屁股外，還懷念台灣和善的民眾以及熱情的球迷。

霍華德表示，這次主要是為了TAT賽事來台，待在台灣時間不長。而他也向球迷喊話，後續還有3場比賽，盼球迷能進場力挺。

過去曾多次表達喜歡台灣的霍華德主動分享，他已拿到台灣就業金卡，他強調，「當然有計畫回來，才申請就業金卡。」

霍華德表示，有了就業金卡後，來台灣更加便利，方便帶著家人、小孩一起來台，且他有計畫在台灣做生意，同時希望有機會能更熟悉台灣文化、都市，並讓更多人認識台灣。

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