TAT籃賽／與卡森斯、庫克當隊友 霍華德：很棒的感覺

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中央社／ 台北27日電
亞洲巡迴賽（TAT）台北站27日在和平籃球館持續進行，台灣野馬隊以96比83戰勝香港黑龍，台灣野馬隊霍華德（Dwight Howard）（右）在這場比賽中貢獻18分，率領球隊贏得勝利。中央社
亞洲巡迴賽（TAT）台北站27日在和平籃球館持續進行，台灣野馬隊以96比83戰勝香港黑龍，台灣野馬隊霍華德（Dwight Howard）（右）在這場比賽中貢獻18分，率領球隊贏得勝利。中央社

亞洲巡迴賽（TAT）台北站今天開打，前NBA球星霍華德卡森斯、庫克今天聯手率領台灣野馬隊以96比83擊敗香港黑龍，贏得首戰勝利，3人能一起在場上打球，霍華德直呼是非常棒的感覺。

亞洲巡迴賽（TAT）台北站今天在台北和平籃球館揭開序幕，前美國職籃NBA球星霍華德（DwightHoward）、卡森斯（DeMarcus Cousins）再度登台，與首度造訪台灣的庫克（Quinn Cook）在野馬隊並肩作戰，首場賽事吸引2517名球迷進場。

霍華德、庫克曾在2020年幫助湖人摘冠，卡森斯則曾在2019年與湖人簽下1年合約，但當時因傷、一場未打就被釋出，如今3人在野馬隊合體。

卡森斯受訪時透露，一直很尊敬霍華德，很榮幸能夠一起打球；而霍華德則提到，3人雖在湖人同隊過，但沒有機會一同在場上奮戰，這次能在野馬隊聚首，他認為是非常棒的感覺。

庫克表示，雖然剛開賽球隊落後，但大家都是很有經驗的球員，不會因此慌張，「很開心跟好兄弟和偶像一起打球。」

台灣野馬隊霍華德（Dwight Howard）在賽中灌籃得分。中央社
台灣野馬隊霍華德（Dwight Howard）在賽中灌籃得分。中央社

為了以更好狀態迎接首場賽事，身體不適的霍華德下午臨時缺席簽名會，首戰出賽近24分鐘，與卡森斯各得18分、12分，庫克進帳19分、6助攻，德古拉（Samuel Deguara）此役拿下全隊最高26分。

霍華德透露，已有一段時間沒參加比賽，而這次來台前曾罹患腸胃型感冒以及食物中毒，很開心能回到台灣打球，他也說，很喜歡台灣球迷。

野馬隊陣中雖擁有3名NBA資歷的球員，今天剛開賽面對香港黑龍卻打起來不輕鬆，陷入0比8落後，差距一度達雙位數，靠著卡森斯追分，首節追成20比28，野馬隊次節單節轟下33分，上半場打完53比45超前，下半場持續掌控局面，以13分差迎接勝利。

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