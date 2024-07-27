TAT籃賽／霍華德、卡森斯缺席簽名會 庫克加碼合影球迷

亞洲巡迴賽（TAT）台北站今天在台北和平籃球館開打，前NBA球星霍華德（Dwight Howard）因身體不適、卡森斯（DeMarcus Cousins）還在調整時差臨時缺席簽名會，儘管剩庫克撐場，但他除了簽名，還大方開放合影，滿足球迷需求。

前美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德睽違1年多再度來台，他身兼亞洲巡迴賽（TAT）股東、球隊老闆、球員，這次與球星卡森斯、前洛杉磯湖人隊隊友庫克（Quinn Cook）一同披上台灣野馬隊戰袍作戰。

亞洲巡迴賽（TAT）台北站今天在台北和平籃球館揭開序幕，並在下午舉辦簽名會，原訂霍華德、卡森斯與庫克都將出席，最終僅剩庫克與球迷互動。

野馬隊總經理周映洲接受中央社記者訪問時表示，霍華德日前從澳門飛來台灣之前，「在醫院吊了一整天點滴，原本有好一點，昨天自己練完球後，狀況又沒那麼好，今天早上團隊首次練球，練完後開始有點不舒服，才會取消。」

霍華德先前已承諾這次台北站5場比賽都會打，周映洲指出，霍華德今天會出賽，因此賽前想要多休息。

周映洲表示，卡森斯因從美國來到台灣，還在調整時差，加上有陣子沒參加比賽，不希望首場比賽表現不好，因此先專注備戰比賽，但他透露，霍華德、卡森斯都有提到，若在場邊或外面遇到球迷，仍願意簽名。

簽名會雖僅剩庫克面對球迷，但敬業的庫克依舊全場掛著笑容，原訂簽名會僅限簽海報、不開放合照，在工作人員詢問下，當場答應與球迷合影，甚至願意在其他物品上簽名，主辦單位估計，從原本規劃開放50人參加簽名會，最終約150至200名球迷參與。

情侶檔石姓、林姓球迷今天一早從宜蘭來到台北，還特別製作加油看板，並身穿庫克在湖人隊球衣參加簽名會，2人均表示，雖然霍華德、卡森斯未出席，有點小失望，但能與庫克合影、並獲得簽名，已經很滿意。