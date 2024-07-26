TAT籃賽／颱風過後霍華德重返台灣 桃園機場上百球迷等候
TAT亞洲巡迴賽台北站將在明天（7月27日）登場，NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天上午9點抵達桃園機場，吸引上百名球迷守候機接，或華德也展現親民度與粉絲合照，下午2點則將在台北和平籃球館舉行抵台記者會，即將引爆全台的「魔獸旋風」！
霍華德的班機受到凱米強颱影響，延到今天早上才抵達台灣，但機場仍有上百名守候多時的球迷等著與他合照、簽名，霍華德也一一完成粉絲願望。他開心地說：「我終於又回到台灣了！超級開心再次看到大家！」
霍華德將與前洛杉磯湖人「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）及庫克（Quinn Cook）會合，3人今天將共同出席記者會，明天晚間8點則將在台北野馬與香港黑熊的開幕戰亮相，這也是霍華德相隔2年後再度在台灣打球，更是首次3名NBA球星同台，賽事精彩可期！
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