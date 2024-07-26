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TPBL／遭質疑結過婚生過孩子 啦啦隊梓梓：用生命發誓沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
梓梓。 截圖自梓梓IG
梓梓。 截圖自梓梓IG

TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊隊長梓梓擁有火辣身材，加上親民個性，擄獲許多忠實粉絲的心，近日她IG追蹤人數破90萬，也舉辦問答活動慶祝。

有人好奇梓梓是否真的離婚過，她無奈表示，「關於我的流言蜚語太多了，飯局、包養、結過婚、離過婚和有小孩，好扯。」她強調，「以上我真的敢用生命發誓絕對沒做過，也希望大家不要成為在背後造謠的人，因為只會顯得很可憐。」

梓梓身高159.9公分，腿長101公分，擁有傲人E罩杯美胸，總是能吸引許多觀眾目光。有女網友稱讚梓梓胸部很漂亮，是否有微整過？對此，梓梓大方回應：「小雞（隊友）摸過，整團都摸過，是真的。」梓梓認為不管真假，自己覺得美最重要。

梓梓也分享維持身材方式，因為沒有忌口，所以一定要做到5點，包含「每天喝2500ml以上的水」、「洗澡前運動半小時」、「吃酵素和益生菌保持順暢」、「補充綜合維他命、魚油、鋅」、「分配吃東西的量，若三餐吃滿就不吃撐」。小雞補充說明，「因為梓從小就都有乖乖穿內衣，還有家庭遺傳。」

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