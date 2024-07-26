籃球／中學男球員下場遭女教練當場連搧9個巴掌 陸網友炸鍋

中國大陸U16籃球錦標賽日前出現驚悚畫面，一名男球員當場被女教練連賞9記「巴掌」，引發網友炸鍋，男選手事後受訪時透露，教練已向他道歉。

據陸媒報導，烏魯木齊101中學女教練連賞球員9次巴掌，畫面曝光後登上微博熱搜第一。該教練被記過、全校通報、解除教練職務，且3年內不能擔任教練。

該名球員受訪時為教練緩頰，「我是被打的學生，這件事對教練和我傷害挺大的，別在網路發酵了。教練已道過歉，也聯繫父母道歉，我和父母都原諒教練。」

「我們教練確實嚴格，但私底下對我們很好且很上心，就像姐姐一樣。網路惡意評論太多了，不知道事實真相」該名球員說。