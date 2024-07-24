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TPBL／國王簽下前勇士洋將強森 和李愷諺組「FMVP連線」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王隊簽下新洋將強森。圖／國王隊提供
國王隊簽下新洋將強森。圖／國王隊提供

新北國王隊今天宣布外援陣容補強，網羅2022到23年PLG總冠軍賽MVP強森（Chris Johnson）加盟，新球季為國王鞏固禁區，且與李愷諺組「FMVP連線」，期盼為新北市再次衝擊冠軍金盃。

211公分的強森上周剛滿39歲，他2009年投入NBA選秀開啟職業生涯，2022年來到台灣加盟台北富邦勇士，並幫助球隊在22到23年賽季拿下總冠軍，不僅創造三連霸的隊史紀錄，個人系列賽的優異表現也獲得總冠軍賽MVP肯定。

強森有勁爆體能以及激情的球風，屢次在球場上展現驚人進球，在球迷間有「Highlights 製造機」的封號；他過去2年在台灣繳出場均20.1分、12.6籃板、3.8助攻的優異成績，超過3成8的三分命中率也展現強森優異的外線手感。國王表示，強森能裡能外多元的進攻能力，將成為禁衛軍新賽季挑戰冠軍的重要角色。

國王總經理毛加恩提到，這兩年強森在台灣展現出高水準的球技，不論是擔任四號位或五號的位置上，都可以在攻防有很好的穩定度，「現在國王陣中有非常多優秀的後衛，強森多元的進攻技巧讓球隊在進攻上有很多的變化性，不僅如此，激情的球風也期待可以帶給新北市的各位更具觀賞性的比賽內容，非常歡迎強森加入新北國王這個大家庭。」

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PLG 新北國王 李愷諺 籃球

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