TPBL／新聯盟選秀 雷蒙恩成狀元

台灣職業籃球大聯盟（ＴＰＢＬ）選秀大會昨天首度登場，卅三位新秀共十一人獲選，前台灣職籃ＣＢＡ宏國象隊洋將雷克斯的兒子雷蒙恩沒意外成為狀元，被台北台新戰神隊挑中，第二順位新竹御嵿攻城獅隊挑選健行科大前鋒蔡宸綱，第三順位台啤永豐雲豹隊選擇杭州亞運三對三金牌成員汪哲宇，讓他和金牌隊友林信寬在職業隊合體。

身高一九八公分的雷蒙恩在台灣長大，小學六年級接觸籃球，十六歲才和家人前往美國；他就讀ＮＣＡＡ一級的加州大學戴維斯分校，月初體測會表現優異，成為狀元大熱門，昨天果然最先被唱名，第一時間就和雙親相擁慶祝。

ＴＰＢＬ共有七支球隊，首屆選秀會都有收穫，新北中信特攻隊選三人最多；首輪擁有兩個選秀權的戰神先選雷蒙恩、再挑江均，不過ＰＬＧ選秀會也獲選的江均還不確定投身哪個聯盟。

「榜眼」蔡宸綱和第一輪被高雄全家海神隊挑中的魏莨哲都確定退出中國大陸ＣＢＡ選秀，新北國王隊唯一挑中的陳將双同樣報名ＣＢＡ選秀會，且昨天沒有現身；不過國王總經理毛加恩不擔心空手而歸，他表示看好陳將双未來性，若先到ＣＢＡ歷練，回台再加入國王也是很好發展。