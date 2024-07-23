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TPBL／首屆選秀會登場 雷蒙恩沒意外成狀元

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷蒙恩成為首屆TPBL選秀會「狀元」。記者曾思儒／攝影
雷蒙恩成為首屆TPBL選秀會「狀元」。記者曾思儒／攝影

2024 TPBL選秀大會今天登場，前台灣職籃CBA宏國象名洋將雷克斯的兒子雷蒙恩沒意外成「狀元」，獲得第一順位的台北台新戰神指名，新竹御嵿攻城獅第二順位「榜眼」選擇蔡宸綱，第三順位台啤永豐雲豹挑中杭州亞運3對3金牌成員汪哲宇作為選秀會「探花」。

198公分的雷蒙恩在台灣長大，小學六年級接觸籃球，16歲才和家人前往美國，大學就讀NCAA一級的加州大學戴維斯分校（UC Davis）；他擁有台灣身分證和護照，最喜歡台灣的食物是牛肉麵。月初體測會，雷蒙恩垂直起跳335公分，是參與體測的本土球員最佳，反應折返2.66秒、禁區四點移動11.07秒都在所有參與體測的新秀中排名第1，被視為選秀會「狀元」，今天也沒意外率先被唱名。

TPBL共有7支球隊與會，第一輪選秀依序是戰神、攻城獅、雲豹、高雄全家海神、新北中信特攻、戰神、新北國王，第二輪順序是攻城獅、海神、夢想家、雲豹、國王、特攻，第三輪起的順序都是戰神、攻城獅、夢想家、海神、國王、特攻、雲豹。

TPBL選秀會前，PLG已進行今年新人選秀會，陳力生、張志豪、林心翔、李允傑、王凱裕、莊朝勝與朱育君退出，總計33名新星投入首屆TPBL選秀會，其中陳將双、周思佑、鄭凱錡、陳冠中、周世加、潘念龍、顏宗瑋、周駿澔、曾銘偉、廖啟宏、王家昌缺席今天的選秀會。

莊瑞雄今天也以TPBL會長身份首度公開露面，他致詞時：「今天不是主角，長話短說，祝福所有球員夢想成真，可以有好的結果。代表聯盟謝謝大家熱情參與，更感謝所有球迷對球隊的支持。新球季開賽以後，期待大家踴躍進場，我們也會更努力，大家一起加油。」

雷蒙恩成為首屆TPBL選秀會「狀元」。記者曾思儒／攝影
雷蒙恩成為首屆TPBL選秀會「狀元」。記者曾思儒／攝影
雷蒙恩成為首屆TPBL選秀會「狀元」。記者曾思儒／攝影
雷蒙恩成為首屆TPBL選秀會「狀元」。記者曾思儒／攝影

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