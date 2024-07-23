籃球／菲律賓PBA新賽季增設四分線 全球職籃首見
菲律賓職業籃球聯賽（PBA）新賽季將有新變革，例行賽將增設四分線，並保留原有的三分線，將成為全世界第一個在正式賽事啟用四分線的職籃聯盟。
PBA是亞洲首個職業籃球聯賽，即將迎接第49個球季，為增加比賽的精彩性，PBA日前召開會議並在官網公告，新賽季將在距離籃框8.23公尺處增設四分線，並從8月總督盃開始實施。
PBA主席瓦爾加斯（Ricky Vargas）透露，新賽季預計會有幾項規則變化，而新增四分線是其中之一。
剛當選PBA副主席朱阿（Alfrancis Chua）表示：「四分線過去曾在全明星賽出現過，而在例行賽新增四分線後，可望加快比賽節奏，同時減少球隊執行區域聯防，提高賽事觀賞性。」
就如同朱阿所提到，上季PBA全明星賽就曾試行四分線，當時球員博利克（Robert Bolick）不僅投進四分球，還靠著對手犯規，獲得站上罰球線的機會，並完成五分打。
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