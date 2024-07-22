瓊斯盃／中華藍無緣奪冠難掩失落 陳盈駿：很多方面技不如人
中華藍隊主力控球後衛陳盈駿得知昔日恩師林正明驟逝，在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽前默哀儀式淚灑球場，表達最衷心尊敬。
一手讓能仁高級家事商業職業學校成為高中籃球聯賽（HBL）勁旅的林正明昨天過世，享壽63歲。
賽事部分，這屆瓊斯盃維持不敗的中華藍最終戰與菲律賓隊爭奪冠軍金盃，沒想到第4節一度取得7分領先情況下卻接連發生失誤遭逆轉，即便靠歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）補進關鍵2分、延長戰線，最後仍以4分之差落敗。
陳盈駿表示，經驗、細節及抗壓性不如人，尤其後面幾球較關鍵時刻，連續失誤被逆轉，這是年輕陣容須記取的教訓，「對方確實比我們更有經驗，我們在處理球要更好一點」，可當作很好學習的一課，在緊張情況下負擔責任。
資深球員劉錚說，今年瓊斯盃全隊場上、場下氛圍都很好，加上總教練圖奇（Gianluca Tucci）確實營造不同的化學變化，這次是很好的學習機會，「我們得慢慢融入體系」，需繳點學費。
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