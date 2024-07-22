瓊斯盃／延長賽吞敗 中華藍無緣冠軍

相隔廿年的瓊斯盃冠軍，「地主」中華藍昨天差點就到手，但第四節末最多七分領先沒把握，和菲律賓激戰到延長賽以七十九比八十三落敗，沒能在新莊體育館滿場球迷見證下完成「全勝封王」紀錄。

瓊斯盃一九七七年開始舉辦，今年邁入第四十三屆，地主過去只在二○○一和○四年留下金盃，今年在旅外好手陳盈駿、劉錚、林庭謙及賀丹、賀博兄弟加上歸化球員高柏鎧聯手下，帶著七連勝戰績迎接壓軸戰，第四節在曾祥鈞單節十分發揮下取得領先。

勝利眼看要到手，中華藍卻接連出現兩次失誤，讓菲律賓逆轉比分，儘管高柏鎧投進追平分，中華藍在延長賽仍以四分差不敵菲律賓。

中華藍隊長陳盈駿坦言，輸在經驗、細節和抗壓性，「最後幾球，領先那麼多，失誤被逆轉，這是年輕球員要記取的教訓。」他認為落敗仍是非常好的一堂課，透過比賽得到許多學習。

能仁家商籃球隊創隊教頭林正明昨天凌晨離世，昨天中華白和中華藍賽前舉辦默哀儀式，陳盈駿悼念恩師時直接落淚，賽後提到「小羊哥」林正明仍有些情緒，他撫著胸口感謝媒體提問，但現階段不想提到太多，「真的很尊敬、尊重，他是我的恩師，先這樣吧。」

雖無緣最後金盃，陳盈駿和隊友高柏鎧及中華白隊莫巴耶仍獲得賽會最佳五人肯定。