快訊

2男子登八仙山往松鶴方向迷途 受困峭壁1晚今晨獲救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瓊斯盃／憶恩師林正明落淚 陳盈駿：敗給菲律賓是很好一堂課

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
能仁家商教練林正明今天凌晨逝世，瓊斯盃中華藍隊球員與全場球迷在比賽前一同默哀致意。記者余承翰／攝影
能仁家商教練林正明今天凌晨逝世，瓊斯盃中華藍隊球員與全場球迷在比賽前一同默哀致意。記者余承翰／攝影

瓊斯盃壓軸戰上演台菲大戰，全勝隊伍對決形同冠軍戰，賽前為能仁家商林正明舉辦的默哀儀式中，中華藍隊長陳盈駿忍不住落淚，銜哀出擊的他賽後談到恩師情緒仍多，感謝媒體提問後沒講太多，希望先好好整理情緒。

「真的尊敬、尊重、慰問（家屬）。」手捂著胸口的球衣，陳盈駿慢慢說，林正明是自己恩師，謝謝媒體的提問，「先這樣吧。」

身為能仁傑出校友，助隊97學年首闖冠軍戰的陳盈駿，高中畢業後旅美，完成學業後就投入中國CBA，今年和劉錚、林庭謙一同帶領中華藍，助隊帶著7連勝戰績進入今天壓軸戰。

中華藍上半場最多落後11分，下半場扭轉劣勢，第四節更一度取得7分領先，但正規賽最後連續2次失誤付出慘痛代價，讓菲律賓逆轉戰局，儘管高柏鎧讀秒階段放進追平球，中華藍延長賽只靠劉錚罰球取分，最終以79：83錯過相隔20年的金盃。

今天出賽40分鐘攻下13分的陳盈駿坦言，大幅度領先下卻在最後關頭出現失誤、遭菲律賓逆轉，代表經驗、細節和抗壓性都有加強空間，年輕球員要記取教訓，全隊也要一起負責和學習的一堂課，是非常好的成長機會。

瓊斯盃今天進行本屆最後一天賽事，中華藍隊在延長賽中以79：83不敵菲律賓隊，與冠軍擦身而過，陳盈駿（前）賽後難掩失落。記者余承翰／攝影
瓊斯盃今天進行本屆最後一天賽事，中華藍隊在延長賽中以79：83不敵菲律賓隊，與冠軍擦身而過，陳盈駿（前）賽後難掩失落。記者余承翰／攝影
瓊斯盃今天進行本屆最後一天賽事，中華藍隊在延長賽中以79：83不敵菲律賓隊。記者余承翰／攝影
瓊斯盃今天進行本屆最後一天賽事，中華藍隊在延長賽中以79：83不敵菲律賓隊。記者余承翰／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

籃球

延伸閱讀

瓊斯盃／中華藍延長賽不敵菲律賓 與冠軍擦身而過

瓊斯盃／錯過7分領先 中華藍延長賽不敵菲律賓無緣冠軍

瓊斯盃／恩師林正明離世 游艾喆不捨：他開啟我職業第一步

籃球／專門培育頂尖後衛！林正明驟逝 愛徒李正豪：前幾天還有聯絡

相關新聞

瓊斯盃／錯過7分領先 中華藍延長賽不敵菲律賓無緣冠軍

進入最後一天賽程的瓊斯盃，壓軸日的壓軸賽上演台菲大戰，兩隊全勝隊伍交鋒等於冠軍戰，中華藍雖克服上半場兩位數落後，但第四節...

瓊斯盃／輸球後哭慘 賀博自爆奪冠原本要唱歌慶功

中華藍今天錯過第四節最多7分領先，遭菲律賓逆轉戰局，最終在延長賽以79：83吞敗，不敗金身被破代表錯過冠軍，讓攻下全隊最...

瓊斯盃／憶恩師林正明落淚 陳盈駿：敗給菲律賓是很好一堂課

瓊斯盃壓軸戰上演台菲大戰，全勝隊伍對決形同冠軍戰，賽前為能仁家商林正明舉辦的默哀儀式中，中華藍隊長陳盈駿忍不住落淚，銜哀...

圖輯／瓊斯盃中華藍延長賽不敵菲律賓 與冠軍擦身而過

瓊斯盃本屆壓軸賽事由賽前都保持全勝的中華藍隊與菲律賓隊正面交手，中華藍在第四節無法守住最多7分的領先，被菲律賓逼進延長賽...

瓊斯盃／恩師林正明離世 游艾喆不捨：他開啟我職業第一步

能仁家商籃球隊創隊教練林正明今天凌晨離世，消息一出震驚籃壇，瓊斯盃兩場中華隊比賽前特別進行默哀儀式，中華藍隊長陳盈駿忍不...

瓊斯盃／莫巴耶29分領軍 中華白力退日本奪第5

中華白今天迎接今年瓊斯盃最後賽程，面對賽前同為3勝4敗的日本隊，中華白半場雖握有兩位數優勢，但下半場領先盡失，靠莫巴耶全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。