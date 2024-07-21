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瓊斯盃／憶恩師林正明落淚 陳盈駿：敗給菲律賓是很好一堂課
瓊斯盃壓軸戰上演台菲大戰，全勝隊伍對決形同冠軍戰，賽前為能仁家商林正明舉辦的默哀儀式中，中華藍隊長陳盈駿忍不住落淚，銜哀出擊的他賽後談到恩師情緒仍多，感謝媒體提問後沒講太多，希望先好好整理情緒。
「真的尊敬、尊重、慰問（家屬）。」手捂著胸口的球衣，陳盈駿慢慢說，林正明是自己恩師，謝謝媒體的提問，「先這樣吧。」
身為能仁傑出校友，助隊97學年首闖冠軍戰的陳盈駿，高中畢業後旅美，完成學業後就投入中國CBA，今年和劉錚、林庭謙一同帶領中華藍，助隊帶著7連勝戰績進入今天壓軸戰。
中華藍上半場最多落後11分，下半場扭轉劣勢，第四節更一度取得7分領先，但正規賽最後連續2次失誤付出慘痛代價，讓菲律賓逆轉戰局，儘管高柏鎧讀秒階段放進追平球，中華藍延長賽只靠劉錚罰球取分，最終以79：83錯過相隔20年的金盃。
今天出賽40分鐘攻下13分的陳盈駿坦言，大幅度領先下卻在最後關頭出現失誤、遭菲律賓逆轉，代表經驗、細節和抗壓性都有加強空間，年輕球員要記取教訓，全隊也要一起負責和學習的一堂課，是非常好的成長機會。
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