瓊斯盃／憶恩師林正明落淚 陳盈駿：敗給菲律賓是很好一堂課

瓊斯盃壓軸戰上演台菲大戰，全勝隊伍對決形同冠軍戰，賽前為能仁家商林正明舉辦的默哀儀式中，中華藍隊長陳盈駿忍不住落淚，銜哀出擊的他賽後談到恩師情緒仍多，感謝媒體提問後沒講太多，希望先好好整理情緒。

「真的尊敬、尊重、慰問（家屬）。」手捂著胸口的球衣，陳盈駿慢慢說，林正明是自己恩師，謝謝媒體的提問，「先這樣吧。」

身為能仁傑出校友，助隊97學年首闖冠軍戰的陳盈駿，高中畢業後旅美，完成學業後就投入中國CBA，今年和劉錚、林庭謙一同帶領中華藍，助隊帶著7連勝戰績進入今天壓軸戰。

中華藍上半場最多落後11分，下半場扭轉劣勢，第四節更一度取得7分領先，但正規賽最後連續2次失誤付出慘痛代價，讓菲律賓逆轉戰局，儘管高柏鎧讀秒階段放進追平球，中華藍延長賽只靠劉錚罰球取分，最終以79：83錯過相隔20年的金盃。