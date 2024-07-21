圖輯／瓊斯盃中華藍延長賽不敵菲律賓 與冠軍擦身而過

瓊斯盃本屆壓軸賽事由賽前都保持全勝的中華藍隊與菲律賓隊正面交手，中華藍在第四節無法守住最多7分的領先，被菲律賓逼進延長賽，最終以79：83吞敗，錯過相隔20年的瓊斯盃冠軍，賽後得到全隊最高16分的賀博難過地落淚，CBA雙俠陳盈駿與劉錚也難掩失落地低頭看著地上。

中華藍原本第四節在曾祥鈞單打「吃」掉麥卡洛完成「3分打」後，取得67：61領先，卻在最後2分多鐘連續發生發球失誤，讓菲律賓隊取得超前，雖然靠著高柏鎧在籃下補進追平分，將比賽逼進延長賽，但最終仍在延長賽落敗，無緣捧起冠軍獎盃。 瓊斯盃今天進行本屆最後一天賽事，中華藍隊在延長賽中以79：83不敵菲律賓隊。記者余承翰／攝影 瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍陳盈駿在第四節決勝階段投進三分球。記者余承翰／攝影 瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊爭奪本屆冠軍，吸引滿場球迷進場。記者余承翰／攝影 瓊斯盃今天進行本屆最後一天賽事，中華藍隊在延長賽中以79：83不敵菲律賓隊，與冠軍擦身而過，陳盈駿（左）與劉錚（右）在大勢已去後都忍不住低頭。記者余承翰／攝影 瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍曾祥均（左）在籃下強打取分。記者余承翰／攝影 瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍高柏鎧（中）第四節讀秒階段在籃下補進追平的兩分，將比賽逼進延長賽。記者余承翰／攝影 瓊斯盃今天進行本屆最後一天賽事，中華藍隊在延長賽中以79：83不敵菲律賓隊。記者余承翰／攝影 瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍陳盈駿（中）在第四節決勝階段投進三分球。記者余承翰／攝影 瓊斯盃今天進行本屆最後一天賽事，中華藍隊在延長賽中以79：83不敵菲律賓隊，與冠軍擦身而過，陳盈駿（前）賽後難掩失落。記者余承翰／攝影