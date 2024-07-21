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圖輯／瓊斯盃中華藍延長賽不敵菲律賓 與冠軍擦身而過
瓊斯盃本屆壓軸賽事由賽前都保持全勝的中華藍隊與菲律賓隊正面交手，中華藍在第四節無法守住最多7分的領先，被菲律賓逼進延長賽，最終以79：83吞敗，錯過相隔20年的瓊斯盃冠軍，賽後得到全隊最高16分的賀博難過地落淚，CBA雙俠陳盈駿與劉錚也難掩失落地低頭看著地上。
中華藍原本第四節在曾祥鈞單打「吃」掉麥卡洛完成「3分打」後，取得67：61領先，卻在最後2分多鐘連續發生發球失誤，讓菲律賓隊取得超前，雖然靠著高柏鎧在籃下補進追平分，將比賽逼進延長賽，但最終仍在延長賽落敗，無緣捧起冠軍獎盃。
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