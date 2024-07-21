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瓊斯盃／錯過7分領先 中華藍延長賽不敵菲律賓無緣冠軍

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍賀丹（中）在投進三分球後比出慶祝手勢。記者余承翰／攝影
瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍賀丹（中）在投進三分球後比出慶祝手勢。記者余承翰／攝影

進入最後一天賽程的瓊斯盃，壓軸日的壓軸賽上演台菲大戰，兩隊全勝隊伍交鋒等於冠軍戰，中華藍雖克服上半場兩位數落後，但第四節的最多7分領先也沒把握，遭菲律賓逼到延長賽，最終以79：83吞敗，錯過相隔20年的瓊斯盃冠軍。

菲律賓今年以Strong Group Athletics籃球隊為主體，陣中有5名菲律賓籍球員，還有曾在台灣職籃打拚的何喬登（Jordan Heading）和麥卡洛（Chris McCullough），首節以16：12領先地主中華藍。

第二節中華藍外線前7投僅中1，數度落後到兩位數，不過蘇士軒開啟三分攻勢，賀博和陳盈駿也加入長程砲火，將比數追到34：38，但菲律賓暫停後阿基（Tajuan Agee）立刻從中突破完成「3分打」，讓菲律賓帶著41：34領先進入下半場。

第三節賀博、賀丹兄弟聯手發揮，蘇士軒也有高難度拉竿進球畫面，比分再縮小到45：48；節末陳盈駿先飆外線，高柏鎧再賞給麥卡洛一記麻辣鍋，助中華藍以50：55咬住比分。

第四節馬建豪第一次出手就是外線破網，高錦瑋傳給曾祥鈞第一時間出手更追平比數；高柏鎧罰進超前分後，6分42秒陳盈駿追加三分彈更讓滿場的新莊體育館熱血沸騰。曾祥鈞6分05秒也追加外線、4分33秒再單打「吃」掉麥卡洛，「3分打」得手助中華藍取得67：61領先。

阿巴里恩托斯（Rhon Jhay Abarrientos）回敬外線讓菲律賓咬住比數，讀秒階段中華藍出現失誤再讓菲律賓追到68：71，19.5秒阿基2罰俱中，接續賀博底線發球失誤讓拉韋納（Kiefer Ravena）13.2秒投進逆轉外線。中華藍暫停後陳盈駿切入失手，但高柏鎧7.6秒補進追平球，拉韋納「絕殺」一擊失手，讓比賽73：73進入延長賽。

阿巴里恩托斯延長賽馬上飆進外線，中華藍靠劉錚連罰5分再追平，2分05秒麥卡洛被吹進攻犯規後更犯滿離場；菲律賓再進超前球，最後14.4秒阿基也犯滿，但馬建豪2罰只中1，12.2秒何喬登2罰俱中，菲律賓取得82：79領先。中華藍暫停後發球卻直接出現失誤，錯過追平一擊機會，菲律賓再靠罰球追加分數，最終就以83：79力退地主，收下今年冠軍。

瓊斯盃從1977年開始舉辦，地主首度奪冠是2001年，2004年再次登頂，今年中華藍無緣以全勝戰績留下賽會第3冠，第四節獨拿10分的曾祥鈞、16分的賀博和13分的陳盈駿都無緣當冠軍功臣。

瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍賀博（右）在三分線外跳投得分。記者余承翰／攝影
瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍賀博（右）在三分線外跳投得分。記者余承翰／攝影
能仁家商教練林正明今天凌晨逝世，瓊斯盃中華藍隊球員與全場球迷在比賽前一同默哀致意。記者余承翰／攝影
能仁家商教練林正明今天凌晨逝世，瓊斯盃中華藍隊球員與全場球迷在比賽前一同默哀致意。記者余承翰／攝影
瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍高錦瑋（右）在中距離跳投出手。記者余承翰／攝影
瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍高錦瑋（右）在中距離跳投出手。記者余承翰／攝影
瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍陳盈駿（中）切入時遭到犯規。記者余承翰／攝影
瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍陳盈駿（中）切入時遭到犯規。記者余承翰／攝影
瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍賀博（右）在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影
瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍賀博（右）在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影
瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍劉錚（中）切入吸引包夾後將球往外傳給隊友。記者余承翰／攝影
瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍劉錚（中）切入吸引包夾後將球往外傳給隊友。記者余承翰／攝影
瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍賀博（中）在得分後比出手勢炒熱現場氣氛。記者余承翰／攝影
瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍賀博（中）在得分後比出手勢炒熱現場氣氛。記者余承翰／攝影
瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍高柏鎧（右）在籃下強打取分。記者余承翰／攝影
瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍高柏鎧（右）在籃下強打取分。記者余承翰／攝影
瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍陳盈駿（右）在三分線外跳投出手。記者余承翰／攝影
瓊斯盃中華藍隊今天交手菲律賓隊，中華藍陳盈駿（右）在三分線外跳投出手。記者余承翰／攝影

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