籃球／中華女籃擊退墨西哥 U17世界盃隊史第2勝到手

無緣U17世界盃8強的中華女籃，今天在9至16名排名賽迎戰墨西哥，靠著潘陳家姍飆進3記三分球、轟下21分，率隊以95比80獲勝，收下隊史在這項賽事第2勝。

去年中華隊取得U16亞洲女籃錦標賽第4名，首度獲得今年在墨西哥舉辦的U17世界盃女籃參賽資格，分組賽在經歷2連敗後，靠著擊敗埃及，隊史首勝開張，可惜16強賽敗給人高馬大的澳洲隊，落入排名賽。

中華女籃今天碰上墨西哥，以8比0強勢開局，潘陳家姍個人就獨攬6分，加上吳欣穎、許語珊在三分線外接連開火，首節就取得27比13取得雙位數領先，半場打完再將分數拉開至48比33。

中華隊第3節曾握有領先超過20分領先優勢，末節遭到墨西哥逆襲，差距僅剩個位數，所幸許語珊、彭郁榛接連挺身而出，加上潘陳家姍倒數8秒命中三分球直接澆熄對手反撲氣燄，搶下隊史第2勝。

中華隊此役展現三分火力，團隊26投10中，反觀墨西哥不僅15投皆墨，且全場多達32次失誤，也成為勝負分水嶺。

中華隊今天10名上場球員全員得分，其中潘陳家姍表現全面，投進3顆三分球、攻下21分，外加5籃板、8助攻，而林宇涵進帳20分、3助攻。

中華隊接下來將展開9至12名排名賽，對手是稍早剛以3分差險勝波多黎各的紐西蘭。