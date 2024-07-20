TPBL／雲豹與夢想家交易 現金換取楊盛硯、首輪探花籤

桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊今天宣布透過現金交易，取得福爾摩沙夢想家球員楊盛硯以及2024新人選秀會首輪選秀權，營運長顏行書表示，取得首輪的選秀順位，有助於我們在選秀中選到有潛力的年輕球員，楊盛硯的加入也能進一步強化球隊陣容。

去年雲豹以2024年首輪選秀權和球員黃聰翰為條件與台北戰神交易，獲得2023年第一輪第二順位選秀權，現又透過與夢想家的交易，重新獲得TPBL首屆選秀會首輪第3順位選秀權，並在第二輪保有第4順位選秀權。

顏行書進一步透露，楊盛硯是一位具有豐富經驗的球員，他的加入為球隊帶來更多的戰力和經驗，期待他能在新賽季中展現出色的表現。

雲豹在上賽季奪下T1聯盟冠軍後，季後卻面臨主力陣容出走的狀況，包括蔣淯安、李啟瑋分別轉戰夢想家、攻城獅，不過也簽下呂濟而並與夢想家交易來丁冠皓，至於新加入的楊盛硯，畢業於國立體育大學，身高178公分，體重80公斤，強悍體格讓他成為一位風格剛猛的控球後衛，他曾在2019年7月29日的CBA選秀會中，以第二輪第18順位被新疆廣匯隊選中。

在經過兩隊交易後，今年選秀順位如下：