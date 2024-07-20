TPBL／雲豹與夢想家交易 現金換取楊盛硯、首輪探花籤
桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊今天宣布透過現金交易，取得福爾摩沙夢想家球員楊盛硯以及2024新人選秀會首輪選秀權，營運長顏行書表示，取得首輪的選秀順位，有助於我們在選秀中選到有潛力的年輕球員，楊盛硯的加入也能進一步強化球隊陣容。
去年雲豹以2024年首輪選秀權和球員黃聰翰為條件與台北戰神交易，獲得2023年第一輪第二順位選秀權，現又透過與夢想家的交易，重新獲得TPBL首屆選秀會首輪第3順位選秀權，並在第二輪保有第4順位選秀權。
顏行書進一步透露，楊盛硯是一位具有豐富經驗的球員，他的加入為球隊帶來更多的戰力和經驗，期待他能在新賽季中展現出色的表現。
雲豹在上賽季奪下T1聯盟冠軍後，季後卻面臨主力陣容出走的狀況，包括蔣淯安、李啟瑋分別轉戰夢想家、攻城獅，不過也簽下呂濟而並與夢想家交易來丁冠皓，至於新加入的楊盛硯，畢業於國立體育大學，身高178公分，體重80公斤，強悍體格讓他成為一位風格剛猛的控球後衛，他曾在2019年7月29日的CBA選秀會中，以第二輪第18順位被新疆廣匯隊選中。
在經過兩隊交易後，今年選秀順位如下：
Round 1｜戰神、攻城獅、雲豹、海神、特攻、戰神、國王
Round 2｜攻城獅、海神、夢想家、雲豹、國王、特攻
Round 3｜戰神、攻城獅、夢想家、海神、國王、特攻、雲豹（第三輪起，選秀順序皆依此類推）
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