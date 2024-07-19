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瓊斯盃／跨級中華藍引質疑 黃宙騏、葉惟捷繳代表作

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
葉惟捷今天砍進兩顆三分球拿下6分。圖／中華籃協提供
葉惟捷今天砍進兩顆三分球拿下6分。圖／中華籃協提供

生涯首度打瓊斯盃就入選到中華藍隊，讓旅美小將黃宙騏、葉惟捷一度直言不可置信，不過在今天與阿聯的比賽中，兩人皆上場12分鐘各拿下6分，證明確實有代表中華藍的能力，其中本屆瓊斯盃首度上場的葉惟捷就表示，能夠與偶像劉錚等人一同出賽，讓他仍覺得不可思議。

身為台灣籃壇史上第8、9位加入NCAA一級學校的本土球員，黃宙騏、葉惟捷今年在瓊斯盃中華藍、白兩隊打破以往分隊方式下，生涯首度打瓊斯盃就披上中華藍隊戰袍，儘管兩人的入選一度引發外界質疑，不過在今天出戰阿聯的比賽中兩人也展現潛力，並獲得總教練圖奇的讚賞。

談到今年將兩人選入過去被視為國家一隊的中華藍隊，圖奇表示，兩位年輕球員第一次打國際賽，對他們來說並不容易，但感覺出來他們都準備好，等待教練叫他們上場，在場上表現非常好，包括自己情緒和球商，也展現在比賽中的態度，尤其在進攻上面投籃選擇和進攻動作，兩位球員都掌握非常好。

其中劉錚日前在個人社群上傳多年前與小學三年級時葉惟捷的合照，一度引發各界討論，葉惟捷也直言劉錚確實就是他籃球路上的偶像，對於能夠與他同場出賽，至今仍覺得不可思議，「我跟錚哥身高、體型都很相似，以前就會在網路上搜尋他一些動作和影片來看，他在處理場上問題和節奏都很好，我真的很尊重他也覺得他是我的榜樣。」

至於就讀猶他大學的黃宙騏也直言，他與葉惟捷從一被選進藍隊到現在都非常努力，並且在等自己的機會，「很感謝教練給我們機會上場，我們就好好把握，讓教練和大家知道我們是有能力站在場上。」

黃宙騏拿下6分、4籃板、2助攻。圖／中華籃協提供
黃宙騏拿下6分、4籃板、2助攻。圖／中華籃協提供

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